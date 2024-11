Estudio técnico determinará ajuste al pasaje del transporte público

El próximo 25 de noviembre se presentará un estudio técnico a concesionarios del transporte público que sería la base para determinar no sólo un ajuste al pasaje si no las mejoras que requiere el servicio que prestan en la entidad.



Así lo informó el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, luego de reunirse la tarde del martes con transportistas que buscan un aumento al pasaje.



El funcionario comentó que se les explicó a los inconformes que para considerar un alza en la tarifa se debe realizar un proceso que incluya evaluaciones técnicas, por lo que desde hace dos semanas la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) realiza un estudio “que no es menor”.



“Tenemos que hacer varios ajustes de varias áreas, lo que buscamos no es solamente una modificación a la tarifa sino una mejora del sistema de transporte público en Puebla, esto implica que haya varias consideraciones”, añadió.



Por eso, dijo que los involucrados acordaron un plazo aproximadamente de dos semanas para que la dependencia concluya el estudio y presente un dictamen “de manera muy práctica y objetiva”, y que derivado de esa presentación vendrá la toma de decisiones.



Enfatizó que la determinación que surja de ello no será unilateral, pues tomarán en cuenta a los sectores de la población, además que también está interviniendo el equipo de transición del gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, a través de Silvia Tanús Osorio, quien fue nombrada como próxima secretaria de Movilidad.



Indicó que el 25 de noviembre se realizaría una nueva reunión para dar seguimiento a las negociaciones y conocer el dictamen.

Aunque insistió que el alza al pasaje “no es una camisa de fuerza”, por lo que si a la actual administración no le da tiempo definir algo al respecto, la solicitud de los trasportistas tendrá que resolverse en el siguiente sexenio.

Editor: Guillermo Leal

