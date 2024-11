Pepe Chedraui descarta persecución política contra Adán Domínguez

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, descartó que haya una persecución política en contra del ex edil Adán Domínguez Sánchez, al reiterar que el “adeudo está ahí” y no es algo inventado.



En entrevista, aseguró que esta semana va a presentar un informe en el que se identifiquen todos los adeudos por nombre y rubro, y así quede claro en qué consiste el hoyo financiero.



“El adeudo ahí está y yo creo que mañana o pasado daremos ya… para que estén todos identificados todos los adeudos que tienen, nombre, rubro y a quién. Todo lo que se va a hacer, se va a presentar, para que quede muy claro que no es algo que se inventó“, declaró.



El alcalde agregó que fue el equipo de Domínguez Sánchez el que reconoció el adeudo cinco días antes de dejar la administración.

Chedraui Budib aseguró que harán lo posible para llegar a acuerdos con las personas a las que les deben, pero insistió en que no va a afectar los servicios del Ayuntamiento por pagar deudas que deja la administración anterior.



“Que quede bien claro. No vamos a afectar el funcionamiento, dejaron un hoyo financiero, creo que ya es de más decirlo, lo hemos dicho muchas veces, hay otras cosas importantes en el municipio y Pepe Chedraui ve para adelante, esta cosa se va a solucionar o se va a tratar de solucionar, pero vamos a salir adelante, el Ayuntamiento de Puebla, los poblanos y la ciudad de Puebla”, sostuvo.



Acerca de la reunión con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para hablar sobre las finanzas del municipio, el edil indicó que no tienen fecha, pero adelantó que no van a solicitar ningún crédito.



El munícipe aclaró que hay suficiencia presupuestal para pagar nóminas y aguinaldos, pero hay pagos pendientes por 600 millones de pesos, entre ellos iluminación, “miles de asuntos”, que van desde los mil 500 pesos a compañía telefónicas hasta 50 millones de pesos a otras personas.



El domingo pasado, durante las elecciones para la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, el ex presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, afirmó que las acusaciones en su contra se trataban de una persecución política para dañar a la administración pasada.

Editor: Guillermo Leal

