Da negativo a rabia ardilla viral Peanut tras ser sacrificada en NY

Peanut, la famosa ardilla que ganó popularidad en redes sociales y que fue sacrificada por las autoridades del estado de Nueva York para averiguar si tenía rabia, dio negativo tras las pruebas realizadas, según informaron medios locales.

La ardilla, que vivió con su dueño, Mark Longo, durante siete años, fue decomisada junto con un mapache llamado Fred por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) luego de recibir múltiples denuncias anónimas de que el animal podría ser un posible foco de contagio de rabia.

Las autoridades informaron que sacrificarían a ambos animales para poder someterlos a una prueba y conocer si estaban infectados por rabia, tras una mordedura que la ardilla había causado a una persona involucrada en la investigación.

El director ejecutivo del condado de Chemung, Chris Moss, dijo en una rueda de prensa que las pruebas realizadas a los dos animales habían dado negativo a la rabia, por lo que su dueño expresó que los resultados no eran una sorpresa para él y criticó las acciones realizadas por parte de las autoridades.

“No me sorprende, teniendo en cuenta que viví con Peanut siete años y medio y con Fred cinco meses. No estoy echando espuma por la boca“, expresó Longo. “Sabía que los resultados de las pruebas iban a ser negativos“, añadió.

Asimismo, el hombre aseguró que tomará acciones legales, ya que considera que se actuó con un uso excesivo de la fuerza durante la captura de sus mascotas.

En redes sociales, la noticia conmocionó a los usuarios, quienes expresaron su indignación e incluso lanzaron una petición en Change.org y una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, donde piden justicia para la ardilla.

Longo habría rescatado a la ardilla siete años atrás, después de que su madre falleciera atropellada, quien tras ocho meses de cuidado, intentara liberarla, sin embargo, Peanut regresó a su porche un día y medio después con un hueso roto, por lo que el hombre decidió adoptarla.

Desde entonces, comenzó a compartir imágenes y videos de Peanut en las redes sociales, con los que logró ganarse el corazón de los internautas y consiguió miles de seguidores.

Longo fundó el santuario de animales ‘P’Nuts Freedom’ en Pine City, un refugio sin fines de lucro dedicado a rescatar animales sin hogar. A día de hoy, el santuario alberga distintos animales como caballos, gansos y vacas.

Por redacción

Editora: Diana González

Te recomendamos