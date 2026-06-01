Hallan sin vida a la influencer Paola Márquez en San Luis Potosí

La influencer Paola Márquez, originaria de San Luis Potosí, fue hallada muerta a los 30 años, hecho que fue confirmado por su padre, Hércules Márquez, mediante una publicación en redes sociales.

La noticia fue dada a conocer por su padre, quien compartió un mensaje de despedida en el que expresó el dolor por la pérdida de su hija, generando reacciones entre seguidores y usuarios digitales.

Los primeros reportes señalan que un familiar acudió a su domicilio para buscarla y la encontró inconsciente, por lo que solicitó apoyo de los servicios de emergencia para atender la situación.

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Sin embargo, los paramédicos únicamente pudieron confirmar que Paola Márquez ya no contaba con signos vitales, sin que hasta el momento se hayan informado mayores detalles oficiales.

La joven acumulaba alrededor de 1.7 millones de seguidores en TikTok, donde compartía reflexiones, consejos de vida, experiencias personales, contenido de humor y diversos covers musicales.

Tras darse a conocer su fallecimiento, el Ayuntamiento de Huehuetlán expresó condolencias a familiares y amigos, mientras seguidores de la influencer compartieron mensajes de despedida.

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