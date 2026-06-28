Pável Gaspar refrenda su apoyo a productores de la Mixteca

En el municipio de Chiautla de Tapia, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, acompañó al titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, a la entrega de apoyos para el campo poblano, donde refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones a favor del sector.

Durante su intervención, el legislador destacó que el trabajo en territorio, cercano a la población, así como la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales, permiten atender las necesidades de las y los productores poblanos, además de generar mejores condiciones de vida para las familias de la Mixteca poblana.

En este sentido, resaltó que, para el ejercicio fiscal 2025-2026, el Congreso del Estado aprobó un incremento histórico al presupuesto destinado al campo poblano, al pasar de mil 400 millones a mil 700 millones de pesos.

Pável Gaspar señaló que este aumento presupuestal permitirá fortalecer los programas de apoyo mediante la entrega de maquinaria, implementos agrícolas y nuevas tecnologías que contribuyan a mejorar la productividad y facilitar el trabajo de las y los agricultores.

Finalmente, reiteró que desde el Congreso del Estado se impulsan acciones, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para promover el bienestar, el desarrollo y la justicia social en las comunidades rurales de la entidad.

En dicho evento estuvieron presentes autoridades municipales, representantes de la región y habitantes de los municipios de Huehuetlán el Chico, Tlancualpican, Jolalpan, Teotlalco y Chiautla de Tapia.

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