Morena reafirma unidad y defensa de la soberanía: Laura Artemisa

“Morena siempre ha sido un partido de territorio, de cercanía; es el pueblo convertido hoy en voz del gobierno, que construye la transformación; por eso es importante la participación en estas asambleas donde refrendamos nuestro apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la defensa de nuestra soberanía”, expresó la maestra Laura Artemisa García en entrevista.

Luego de la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía, realizada en Agua Santa, la maestra Laura Artemisa García indicó que “estamos con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer nuestra soberanía y respaldar cada una de las acciones que ha llevado a cabo en favor del pueblo, para que México esté en mejores condiciones, similar a lo que hace nuestro gobernador Alejandro Armenta en Puebla”.

Durante la reunión, Edith Cinto Rivera, representante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, destacó la importancia de combatir la desinformación “con las armas de la verdad. En México hemos avanzado y vamos por el camino correcto, por eso debemos informar y difundir casa por casa, conciencia por conciencia, los logros de la transformación de nuestro país”.

En tanto, Agustín Guerrero, vocero de Morena en Puebla, subrayó que el pueblo es soberano y seguirá siendo quien elija y mande en el fortalecimiento de nuestra democracia. “No vamos a permitir que un gobierno extranjero intervenga en las decisiones de México. Vamos a seguir unidos, organizando y difundiendo en nuestros trabajos y familias que en Puebla la patria se ama, se defiende y es primero”.

Abundó que “no vamos a permitir que la derecha regrese por sus privilegios, canonjías y más saqueos”.

Algunos ciudadanos que tomaron la palabra coincidieron en la importancia de defender a la presidenta Claudia Sheinbaum y la vida democrática de México.

En tanto, el coordinador de delegados de Morena, Pablo Salazar, informó que se realizarán cuatro asambleas distritales y recalcó que en Morena no existen categorías de primera o segunda: “Todos somos iguales, la base somos todos los afiliados, no solo quienes iniciaron en 2006. Morena es de todos y para todos”.

Con este ejercicio de diálogo y participación, se reafirma el compromiso de Morena en Puebla de respaldar la transformación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y fortalecida en la entidad por el gobernador Alejandro Armenta.

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