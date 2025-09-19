Puebla activa Comité Promotor de Inversiones

En el marco de la instalación del Comité Promotor de Inversiones, coordinado con la Secretaría de Economía federal, el gobernador Alejandro Armenta refrendó el compromiso de su administración con el desarrollo económico incluyente. Durante el acto, anunció la consolidación de polos industriales y un entorno competitivo basado en conectividad, talento y territorio, haciendo un llamado a invertir en Puebla como “acto de identidad, soberanía y confianza en el futuro económico de México”.

Carlos Alfonso Candelaria López, coordinador de Corredores Económicos del Bienestar, destacó que el Plan México tiene metas claras: elevar la producción nacional, impulsar el consumo de lo hecho en México, fomentar exportaciones con valor agregado y atraer inversiones sustentables. Reveló que ya se han registrado más de 2 mil proyectos de inversión por un valor superior a 300 mil millones de dólares, incluyendo una inversión significativa de Grupo Bimbo en Puebla.

Eugenio Govea Arcos, coordinador del Comité, explicó que este mecanismo busca crear puentes de comunicación entre gobierno, sector privado y sociedad para traducir estrategias nacionales en acciones regionales, con la meta concreta de convertir a México en una de las 10 economías más fuertes del mundo.

Por parte del gobierno estatal, el secretario de Economía y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, detalló que Puebla ya elabora su Plan de Competitividad Estatal para orientar inversiones en sectores clave como manufactura avanzada, agroindustria, semiconductores y movilidad. Destacó que el comité permitirá insertar a Puebla en cadenas de valor globales priorizando justicia social, inclusión productiva y desarrollo sustentable.

La presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho, celebró la instalación del comité como símbolo de gobernanza compartida, mientras que Juan Carlos Natale, coordinador del Corredor Económico del Bienestar Centro-Golfo, se comprometió a facilitar inversiones destrabando trámites en todos los niveles de gobierno y fortalecer la educación técnica para atraer proyectos de nearshoring.

Este comité representa un paso firme para consolidar a Puebla como motor económico del país, alineado con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum para elevar la competitividad nacional con enfoque en sostenibilidad, innovación y fortalecimiento de la industria local.

