Recuperan cinco vehículos robados en Chalchicomula

En un operativo conjunto realizado en el municipio de Chalchicomula de Sesma, la Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), logró la recuperación de cinco vehículos con reporte de robo y la detención de tres personas.

Durante las acciones, que incluyeron la instalación de puntos de revisión en diversas colonias del municipio, fueron inspeccionadas 215 unidades vehiculares. Como resultado del operativo, se aseguraron los siguientes vehículos: un Volkswagen Virtus modelo 2022, un Nissan Versa modelo 2016, un Chevrolet Spark, una camioneta Ford Pick Up modelo 2003 y un Hyundai Accent modelo 2022, todos con reporte de robo vigente.

Los tres masculinos detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica en relación con los delitos de robo de vehículos.

