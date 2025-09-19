Puebla conmemora el 40 aniversario del sismo de 1985

En el marco del 40 aniversario del sismo de 1985, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, entregó reconocimientos a instituciones y personas que han desempeñado un papel fundamental en labores de auxilio y atención de emergencias.

El secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, encabezó el acto donde se reconoció el compromiso diario de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas.

La titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, destacó que esta conmemoración sirve para rendir homenaje a quienes sufrieron los efectos de catástrofes naturales y para reflexionar sobre los retos actuales. “Los sismos de 1985 y 2017 nos dejaron enseñanzas que no debemos olvidar. La prevención y la resiliencia serán nuestras principales herramientas para enfrentar este tipo de fenómenos”, expresó.

Entre las instituciones reconocidas se encuentran la Cruz Roja Mexicana – Delegación Ciudad de Puebla, el Honorable Cuerpo de Bomberos y Bomberas Puebla, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y Desastres (SUMA), la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, la Dirección de Protección Civil del Municipio de Puebla y el ciudadano Eduardo Eddy Castillo, en representación de la sociedad civil.

Los sismos de 1985 y 2017 nos han dejado valiosas lecciones que no deben ser olvidadas. La preparación, la organización comunitaria y la coordinación interinstitucional son herramientas esenciales para afrontar cualquier contingencia con responsabilidad y eficacia.

Este acontecimiento marcó de forma significativa la historia del país y dejó profundas enseñanzas en materia de protección civil, prevención y gestión del riesgo.

