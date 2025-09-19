DIF Cuautlancingo lleva a 396 adultos mayores a Africam Safari

El Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, encabezado por su presidenta Tere Alfaro, en coordinación con la regidora de Bienestar y Grupos Vulnerables, María Graciela Ramírez Huerta, realizó una jornada recreativa especial para 396 adultos mayores de las Estancias de Día del municipio. Los abuelitos de la cabecera municipal, La Trinidad Sanctorum, San Lorenzo Almecatla, La Trinidad Chautenco y la Reserva Territorial Quetzalcóatl disfrutaron de un día completo en Africam Safari.

Durante el recorrido, los participantes estuvieron acompañados en todo momento por el equipo de Fisioterapia del SMDIF y personal de diversas áreas del organismo, quienes garantizaron la seguridad, comodidad y atención integral de cada uno de los asistentes. La presidenta Tere Alfaro destacó que estas acciones forman parte del compromiso institucional de velar por la salud física y emocional de los adultos mayores y reconocer su papel como pilares de la comunidad.

“Nuestros abuelitos merecen vivir experiencias que les llenen de alegría, momentos que fortalezcan su ánimo y les hagan sentir cuánto los valoramos. Para nosotros es un honor brindarles espacios de convivencia donde se sientan acompañados y cuidados”, expresó Alfaro durante la actividad.

La regidora Ramírez Huerta subrayó la importancia de impulsar actividades que promuevan la integración social de los grupos vulnerables, resaltando que el trabajo en equipo genera un impacto positivo en la vida de las personas de la tercera edad. Al final del día, los adultos mayores regresaron a sus hogares con sonrisas y gratos recuerdos, reafirmando el compromiso del SMDIF de Cuautlancingo de continuar trabajando de manera cercana y humana en favor de quienes más lo necesitan.

