Omar Muñoz supera en 70% las obras públicas de sus antecesores

“Somos el gobierno que más ha escuchado a la ciudadanía y caminado con ella y seguirá siendo así; la privada que inauguramos hoy no es una más, no es una banqueta, una calle o una luminaria más, es la respuesta a solicitudes que tenían 30 o 40 años guardadas en un rincón y a años de rezago y necesidad, pero eso ya se terminó, nosotros vamos a cumplirles y no les vamos a olvidar”, sostuvo Omar Muñoz, edil de Cuautlancingo, al entregar la segunda privada lateral del Antiguo Camino a Tlaxcala en la inspectoría de Nuevo León.

Ante los asistentes el edil expresó que en comparación con administraciones anteriores, la suya sí se dedica a trabajar en vez de distraerse con actividades que no corresponden al servicio público y que contravienen el correcto actuar de un funcionario de gobierno, además destacó que la gestión de su antecesor en el cargo es la segunda más observada por la Auditoría Superior del Estado.

“Ningún presidente municipal se había acercado a la ciudadanía ni había tenido un martes ciudadano como nosotros, a diferencia de otros que solamente en campaña y cada tres años cuando tenían un interés se volvían a acercar. En mi gobierno estamos a disposición del pueblo y para servirles, por eso nos dedicamos a salir y tocar las puertas de la gente, estamos en cada colonia, inspectoría y calle porque la intención es recoger todas sus necesidades”, afirmó.

“Y nosotros no las provocamos porque déjenme decirles que la calle Morelos que está cerca de aquí, no tiene ni dos años que la inauguraron y nos han llegado quejas de que ya está llena de baches cuando debería estar garantizada para durar muchos años más. Se están llenando la boca de criticar al gobierno y de decir que no hay experiencia, pero esta calle no tiene ni dos años y ahora nos exige que tapemos sus baches”, agregó.

El alcalde remarcó que en lo que va del primer año de su administración se han ejecutado un 70% más de obras que en las administraciones anteriores y que todavía se pretende realizar otras 50 de aquí al 15 de octubre, porque se tiene el genuino interés de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Dicen que no tenemos experiencia pero se va a instaurar la universidad de la tecnología, el bachillerato tecnológico y acaba de anunciar la presidenta de la República Claudia Sheinbaum que también seremos sede de la universidad Rosario Castellanos. También ha bajado la incidencia delictiva a nivel estatal y municipal, entonces está funcionando la estrategia de seguridad. Y nosotros no tenemos experiencia en robar pero sí en escuchar a la ciudadanía, en caminar al lado de la gente y en eso hemos adquirido mucha experiencia, en escucharla y comprender de qué adolece la comunidad sin importar que sea redituable políticamente o no”, dijo.

“De todo corazón se los digo, estas privaditas son petición que ustedes nos hicieron y no importa si se beneficia sólo a seis o a 20 familias pero es atender la necesidad que se tiene y lo hacemos con mucho gusto. Le vamos a seguir sirviendo al pueblo porque esa es la responsabilidad y la encomienda que pusieron sobre nuestros hombros; somos un gobierno morenista joven pero que ha tenido más experiencia en trabajo y en cercanía con el pueblo que ninguna administración de la oposición”.

Te recomendamos: