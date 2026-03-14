USEP celebra seis años con expansión en cuatro sedes

Al reconocer que la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) nació como un proyecto impulsado por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta y la diputada federal Rosario Orozco Caballero, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que, con cuatro sedes, la institución hoy se consolida y cumple el sueño de jóvenes médicos y enfermeras.

Señaló que este proyecto universitario surgió como una apuesta firme para abrir oportunidades a poblanos con vocación de servicio. “El exgobernador Luis Miguel Barbosa creó esta universidad. Con él llegó la Cuarta Transformación a Puebla y este sentimiento de justicia, que cumple el sueño de las y los jóvenes de convertirse en médicos y enfermeras al servicio de la sociedad”, expresó el ejecutivo estatal.

Durante la conmemoración del sexto aniversario de la USEP, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la institución se afianza como un pilar en la formación de profesionales de la salud. Destacó que a su llegada al gobierno impulsó la ampliación de la universidad y fortaleció la transformación que vive Puebla mediante sus sedes en Yaonáhuac, Zoquitlán, Tepexi de Rodríguez e Izúcar de Matamoros. “Cada vez que un estudiante termina su carrera, egresa un ángel que protege la vida de las y los poblanos, porque de ustedes depende la esperanza de vida de muchas personas”, dijo.

El gobernador Armenta Mier recordó que tiene un sentimiento muy grande por la enfermería y por la medicina, de ahí que refrendara su compromiso de que en Puebla ningún joven con vocación quede fuera de la educación superior. Señaló que el objetivo es hacer realidad el sueño de miles de poblanas y poblanos, como en Yaonáhuac, donde se ampliaron los grupos para atender la creciente demanda.

Anunció el fortalecimiento de la seguridad en las calles aledañas al campus del Centro Histórico, mediante la instalación de botones de pánico y alarmas vecinales, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por el vicealmirante Francisco Sánchez González.

En este mismo orden de ideas, el rector de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla, José Manuel Hernández Ramón, puntualizó que con las cuatro nuevas sedes impulsadas por el gobernador Alejandro Armenta Mier, se refrenda la visión de llevar la salud a quien más lo necesita e impulsar a jóvenes interesados en formarse como médicos. El rector detalló que la universidad actualmente se consolida como un referente de formación con vocación regional, ya que cada estudiante representa una esperanza para miles de familias.

El secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, reconoció la visión del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, por ampliar la oferta académica de la institución en las cuatro sierras poblanas, con el objetivo de acercar los servicios de salud y la educación superior a regiones que antes carecían de estas oportunidades.

La docente Estefanía Martín Zagayo agradeció el impulso en el área de salud por parte del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que, al ser originaria de Tetela de Ocampo, entiende la importancia de la creación de cuatro sedes en el interior del estado. “Gracias a este respaldo, la USEP hoy es grande y cuenta con solidez para brindar estudios a los jóvenes”, comentó.

Por su parte, Alitzel Hernández García, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Médico Cirujano, afirmó que la universidad ha crecido y destacó que la ampliación de sedes en el interior del estado representa una gran oportunidad para jóvenes interesados en estudiar medicina. La alumna de la USEP señaló que se trata de una formación exigente y de gran nivel académico.

La médico pasante, Verónica Morales Mena, destacó que el nivel de la institución es altamente exigente y convocó a las y los jóvenes interesados a integrarse a esta casa de estudios para fortalecer su formación profesional. Finalmente, Abdiel Sánchez Olvera señaló que la universidad mantiene un perfil académico competitivo gracias al equipo docente, responsable de brindar la preparación y los conocimientos indispensables para el desarrollo profesional.

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