Infraestructura se reúne con CMIC para revisión de proyectos en Puebla

Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y revisar proyectos estratégicos que transformen el estado, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, se reunió con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raymundo del Valle Lafont, y sus agremiados.

El gobierno estatal genera sinergia con los expertos en construcción para impulsar el desarrollo en la entidad, como lo ha instruido el gobernador Alejandro Armenta Mier, para hacer de Puebla el polo de transformación en materia de obra pública.

Contreras de los Santos reconoció la labor de las y los constructores poblanos que trabajan Por Amor a Puebla con el fin de que las familias cuenten con espacios seguros, dignos, funcionales y que eleven la calidad de vida de la población.

En este sentido, el presidente de la CMIC reiteró el compromiso de las y los agremiados para contribuir activamente para que a Puebla y al Gobierno Estatal le vaya bien con obras útiles, funcionales, que permita generar movilidad eficiente, con traslados seguros, donde se pondere la huella ecológica y se proyecten vías de comunicación que detonen la economía en las regiones.

El gobierno estatal sigue la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo de trabajar de manera coordinada con todos los sectores productivos, para que las entidades federativas prosperen, se transformen y se abran oportunidades.

Te recomendamos: