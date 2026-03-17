Flujo migratorio disminuye 90% por medidas en Estados Unidos

La Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, que preside la diputada Araceli Celestino Rosas, recibió al director de la Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano, Jesús Torreblanca Guzmán, quien compartió las acciones y estrategias que lleva a cabo el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) a favor de este sector de la población.

Durante su intervención, Torreblanca Guzmán subrayó que, ante las nuevas políticas migratorias implementadas en Estados Unidos, el flujo migratorio disminuyó alrededor de 90 por ciento.

En este contexto, informó que el Gobierno del Estado implementó una red de apoyo para migrantes poblanos en consulados, organizaciones civiles y con abogados en distintas ciudades de Estados Unidos. Asimismo, fortaleció la atención a través de las oficinas de representación “Mi Casa es Puebla”, ubicadas en Nueva York, Nueva Jersey y Los Ángeles.

Durante la presentación también destacó programas del Instituto, como el de “Reencuentro Familiar”, dirigido a personas mayores de 60 años que llevan más de 20 años sin ver a sus hijos en Estados Unidos, facilitando la obtención de visas de turista. Asimismo, presentó el programa “Migrante Emprende”, que apoya a poblanos en retorno mediante capacitación laboral y un capital semilla de 20 mil pesos para iniciar negocios.

En este sentido, la diputada Araceli Celestino Rosas señaló que “gobernar y legislar es estar del lado del pueblo, y eso implica acompañar y proteger a nuestras comunidades migrantes, garantizando que cuenten con instituciones cercanas, sensibles y comprometidas con sus derechos”.

EN COMISIÓN DE PUEBLOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS PRESENTAN PROYECTOS A FAVOR DE ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN

La Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que preside la diputada Esther Martínez Romano, recibió a la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Georgina Cesín Andrade, quien dio a conocer los proyectos que implementa la dependencia.

Durante su presentación, Cesín Andrade expuso la importancia de fortalecer una cultura de integridad y valores como estrategia preventiva para combatir la corrupción. En este sentido, destacó la implementación del proyecto “Otra mirada contra la corrupción”, que busca incorporar la visión de los pueblos originarios, quienes conciben la integridad como actuar correctamente en beneficio de la comunidad.

Asimismo, informó sobre la campaña de concientización “Muévete contra la corrupción”, impulsada de manera regional con el Sistema Nacional Anticorrupción y con la participación de estados como Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Dijo que la campaña busca motivar a la ciudadanía a involucrarse activamente en la construcción de una sociedad más justa, recordando que la participación social y la educación son herramientas clave para prevenir la corrupción y fortalecer la cultura de la legalidad.

PRESENTAN EN COMITÉ DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD, ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO

El Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, que preside la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, contó con la presencia del jefe de Tecnologías de la Información del Congreso del Estado, Jorge Domingo León Méndez, quien dio a conocer el diagnóstico que guarda la nueva sede del Poder Legislativo en materia de innovación y tecnología.

Durante su presentación, León Méndez expuso las acciones tecnológicas implementadas para mejorar el control de accesos, la seguridad y la administración de servicios dentro del Congreso, especialmente en el estacionamiento y en el ingreso de visitantes y personal.

Dio a conocer la creación de un sistema digital para el registro y control de cajones de estacionamiento, con el objetivo de evitar congestionamientos en horas de entrada y salida. Este sistema contempla el reconocimiento de placas vehiculares mediante cámaras instaladas en el acceso al estacionamiento, lo que permite el ingreso de personas autorizadas sin intervención manual.

También informó sobre mejoras en infraestructura tecnológica y seguridad, como la reorganización y ampliación del sistema de cámaras de videovigilancia, la mejora de la conectividad a internet en las sedes del Congreso y la implementación de un sistema para el registro y control de asistencia del personal del Poder Legislativo.

Estas acciones buscan optimizar la operación interna, fortalecer la seguridad y mejorar la gestión de los recursos tecnológicos.

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