Reducen 33% las sanciones por exceso de velocidad en avenidas estatales

El programa de Agentes de Proximidad Vial implementado por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Puebla ha logrado una disminución del 33 por ciento en el número de vehículos sancionados por exceso de velocidad.

Además de un saldo blanco con cero muertes por esta falta en vialidades estatales, informó la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio.

Los resultados reflejan una baja en accidentes viales derivada del control de velocidad y supervisión aplicados en el operativo “Monitor Vial”.

Antes del inicio de las acciones, del 1 al 15 de diciembre, el promedio diario de excesos de velocidad en vehículos con placas foráneas era de 33 mil 160.

Con la puesta en marcha del operativo, del 16 de diciembre al 13 de marzo, el promedio diario disminuyó a 26 mil 892, lo que representa 11 mil 100 vehículos menos en promedio diario circulando a exceso de velocidad.

Tanús Osorio destacó que se han realizado 70 operativos, en los que se sancionó a conductores de 2 mil 113 vehículos: mil 936 reincidentes y 177 primeros infractores.

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