Activan protocolo de búsqueda por desaparición de mujer en Amozoc

En seguimiento al reporte de desaparición de Adriana “N”, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla activó de manera inmediata los protocolos en el municipio de Amozoc para su pronta localización.

Estas acciones se desarrollan en el marco del compromiso del Gobierno del Estado de Puebla para fortalecer los mecanismos institucionales de búsqueda y atención a familiares.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, personal especializado inició labores de recopilación de información con sus familiares, análisis de contexto, verificación de posibles puntos de interés y recorridos en campo en zonas estratégicas del municipio.

De manera paralela, se mantiene coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para ampliar las capacidades de respuesta y avanzar en la localización.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla reitera que las labores continúan de manera permanente, bajo un enfoque humanitario y de respeto a los derechos humanos, como lo ha indicado el Gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier.

Te recomendamos: