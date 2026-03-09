Pável Gaspar encabeza jornada de reforestación y limpieza en Chignahuapan

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, realizó una gira de trabajo en el municipio de Chignahuapan para participar en una jornada donde se plantaron más de mil 500 árboles, entre especies como ahuehuetes, sauces, pinos blancos y ocote, además de llevarse a cabo una faena comunitaria en coordinación con la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado, Mayra Lizeth Orellana Caballero; el presidente, Juan Rivera Trejo; así como integrantes del Comité de la Laguna.

Durante la actividad, el diputado Pável Gaspar Ramírez reconoció el trabajo y la responsabilidad del Comité de la Laguna y la labor de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado por impulsar iniciativas que benefician a las comunidades, así como los estudios que se realizarán en la zona para fortalecer su preservación.

Estas actividades forman parte de los recorridos que se realizan en coordinación con la Secretaría Estatal con el objetivo de recopilar información y construir un marco jurídico o ley que permita a la dependencia contar con mayores herramientas y facultades para atender temas ambientales en la entidad.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Mayra Lizeth Orellana Caballero, explicó que el lirio acuático que actualmente cubre parte de la laguna puede aprovecharse para la elaboración de fertilizantes y diversos productos, como adoquines y pellets. Indicó que la dependencia ya trabaja en proyectos que permitan el aprovechamiento sustentable de esta planta.

