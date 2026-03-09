Zacatlán realiza carrera del 8M con mujeres de pueblos originarios

Por primera vez, la Carrera por el Día Internacional de la Mujer en Zacatlán se realizó en la junta auxiliar de San Miguel Tenango, reconocida por ser parte de los pueblos originarios del Pueblo Mágico.

Aquí, 142 mujeres corrieron 5 kilómetros portando una prenda alusiva a la vestimenta tradicional de las mujeres de pueblos originarios. Niñas, jóvenes, adultas y mujeres de la tercera edad corrieron portando blusas bordadas, faldas típicas o un reboso o chal.

Los motivos que las llevaron a participar en esta carrera son el respeto, sus derechos, la libertad, una vida sin violencia y el cuidado de su integridad, así como la sororidad.

Esta actividad fue realizada por la Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas, el DIF Municipal, la Coordinación de Cultura Física y Deporte, así como la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Se obsequiaron flores a todas las corredoras que cruzaron la meta, así como medallas, vasos alusivos al 8M.

El DIF Municipal gestionó siete cortesías de análisis, para las siete primeras que cruzaron la meta, y se premiaron en efectivo a las tres primeras.

