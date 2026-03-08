Yadira Lira y Bety Sánchez encabezan actividades por el 8M en Zacatlán

Desde muy temprano, la secretaria de las Mujeres del Estado de Puebla, Yadira Lira Navarro, y la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, iniciaron con las actividades conmemorativas al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Acompañadas de la subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género del Estado, Gabriela Pérez Bazán; de la regidora de Igualdad Sustantiva de Género, Ariadne Olvera Salas, y de funcionarias estatales, así como municipales, inauguraron el Centro Libre para Mujeres.

En su discurso, Yadira Lira agradeció a Bety Sánchez el compromiso, el trabajo y la responsabilidad para impulsar los temas de género; dijo que la alcaldesa es una de las principales aliadas de las mujeres, además de las que impulsan más las acciones a favor de ellas.

Precisó que actualmente existen 25 Centros Libres que forman parte del Gobierno Federal en coordinación con el Estado y municipios; además, para este 2026 se harán 12 más.

También, informó que hay 25 Casas Carmen Serdán, una iniciativa del gobernador Alejandro Armenta para que las mujeres tengan un espacio de seguridad, donde puedan ser atendidas, pero para este año harán 9 más.

Yadira Lira explicó que el Centro Libre para las Mujeres y la Casa Carmen Serdán de Zacatlán están funcionando en óptimas condiciones gracias al trabajo coordinado.

Posteriormente, se trasladaron al Salón de Candiles, donde participaron en un foro titulado “Desde Nuestra Historia, Liderazgos de Mujeres que Hicieron Posible el Cambio”, donde Bety Sánchez dijo que la lucha continúa: “No daremos tregua, porque la igualdad no debe ser más un anhelo, debe ser nuestra realidad”.

