Tonantzin Fernández propondrá crear la Secretaría de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, señaló que el 8 de marzo no es una fecha de celebración, sino un día de memoria, de resistencia y de esperanza para reconocer la lucha histórica de las mujeres por la defensa de sus derechos.

A través de un video difundido en redes sociales, la edil reconoció a las mujeres que durante décadas han alzado la voz y trabajado de manera constante para avanzar en la igualdad y el reconocimiento pleno de sus derechos en México y en el mundo.

En ese sentido, anunció que el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula continuará fortaleciendo las acciones en favor de las mujeres y adelantó que, durante la primera sesión de Cabildo del mes de marzo, pondrá a consideración de regidoras y regidores la creación de la Secretaría de la Mujer.

Explicó que esta nueva dependencia municipal estará integrada por dos áreas estratégicas: la Dirección de Transversalidad e Institucionalización de la Perspectiva de Género y la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia y Discriminación, con el objetivo de consolidar políticas públicas que garanticen la protección, el acompañamiento y el respeto a los derechos de las mujeres.

La presidenta municipal indicó que actualmente se afinan los últimos detalles administrativos y normativos para presentar formalmente la propuesta ante el Cabildo.

Finalmente, Tonantzin Fernández reiteró que su gobierno seguirá trabajando sin descanso a favor de las mujeres, de sus derechos y de su seguridad, con el firme compromiso de construir un municipio con mayor bienestar para todas las mujeres y para todas y todos los cholultecas.

