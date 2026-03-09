Llevan a cabo taller de defensa personal para mujeres en Zacatlán

La construcción de entornos seguros y de respeto permite que todas las personas se desarrollen con libertad, confianza y dignidad, afirmó la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, durante el taller de Karate Do realizado en Zacatlán, Puebla.

En el marco de la agenda de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), impulsada por el Gobierno del Estado, la secretaria encabezó la práctica deportiva y reiteró que la administración estatal mantiene un compromiso permanente para garantizar el derecho de las poblanas a vivir sin violencia. También señaló que los Centros LIBRE – Casas Carmen Serdán brindan acompañamiento integral, orientación jurídica y atención psicológica de manera gratuita para quienes lo requieran.

El taller “Libres en Movimiento” permitió a las asistentes conocer técnicas básicas de defensa personal y disciplina corporal, herramientas que favorecen la confianza, la autonomía y el cuidado personal. La actividad contó con el respaldo de la Secretaría del Deporte y Juventud, a través del programa “Karate Do por Amor a Puebla”, así como con la participación del maestro Hermelindo Tobón. Esta práctica forma parte de una estrategia estatal que acerca conocimientos útiles para la autoprotección y el bienestar en distintos municipios.

En el evento participó la presidenta municipal de Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo, quien destacó la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, para impulsar políticas públicas orientadas a la igualdad y a la construcción de comunidades libres de violencia. De manera paralela, la entidad se sumó a la Clase Nacional de Defensa Personal, iniciativa que promueve la confianza y el autocuidado a través del deporte. En la jornada participaron el Club Alvernia, Casa de Salud de Cholula y Judo Xicotepec, organizaciones que ampliaron el alcance de estas actividades formativas.

Estas iniciativas recorren distintos municipios con el objetivo de impulsar la participación y el desarrollo de las poblanas, en concordancia con la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien promueve igualdad de oportunidades y bienestar para todas.

