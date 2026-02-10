Realizan proyectos de turismo comunitario en 31 municipios: Laura Artemisa

Con 88 proyectos realizados en 31 municipios y una inversión de 34 millones 340 mil 590 pesos, el turismo comunitario fortalece la economía regional y el bienestar de decenas de familias a través del Programa de Obra Comunitaria, informó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

La titular señaló que estas acciones fortalecen, generan empleo y consolidan un modelo de turismo con identidad regional, que reconoce la riqueza cultural y social de cada comunidad. Destacó que los beneficios llegan de manera directa a la población, al detonar ingresos en zonas con vocación cultural y turística.

Laura Artemisa subrayó que este año el Programa de Obra Comunitaria cuenta con un presupuesto de mil 500 millones de pesos, lo que permitirá impulsar con mayor fuerza el rubro turístico y ampliar los beneficios para más comunidades poblanas.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con la visión del gobernador Alejandro Armenta y el respaldo del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de promover un turismo incluyente, justo y con beneficios tangibles para las comunidades de Puebla.

