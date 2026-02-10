Hombre es condenado a siete años de prisión por abuso sexual contra niña en Hueytamalco

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria de siete años y nueve meses de prisión en contra de Yair Jesús N., por el delito de abuso sexual cometido en agravio de una niña de 12 años en el municipio de Hueytamalco.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en diciembre de 2022 en la colonia Centro de dicha localidad, donde el imputado, cuñado de la víctima, habría realizado tocamientos lascivos contra la menor mientras se encontraba en su domicilio.

Una vez que el agresor quedó a disposición de la autoridad judicial, la Fiscalía presentó oportunamente diversos medios de prueba durante las audiencias del proceso.

La autoridad judicial determinó, además de la pena privativa de libertad, el pago de la reparación del daño moral y material a favor de la víctima.

Te recomendamos: