FCFM de la BUAP concluye festejos de su 75 aniversario

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la BUAP concluyó las actividades conmemorativas por su 75 aniversario con la develación de una placa en sus instalaciones, acto que simboliza la trayectoria y la contribución de esta unidad académica a la formación de profesionales y científicos.

El evento contó con la presencia de Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, y Gabriel Kantún Montiel, director de la FCFM.

Durante la ceremonia, Martínez Laguna destacó la evolución de la facultad y su papel en la generación de conocimiento, la formación de ciudadanos con sentido crítico y su impacto en la sociedad y en diversas disciplinas científicas.

Por su parte, Kantún Montiel recordó que la creación de la entonces Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas fue aprobada por el Consejo Universitario hace casi 76 años y resaltó que, a lo largo de su historia, la facultad ha enfrentado retos que fortalecieron su consolidación en la docencia, la investigación y la proyección social.

Con la develación de la placa, la FCFM cierra oficialmente el ciclo de celebraciones de sus siete décadas y media de existencia, reafirmando su compromiso con la formación de nuevas generaciones de científicos y profesionales.

