Estudiante BUAP lleva investigación social a comunidades totonacas

Retribuir a su localidad parte de los conocimientos adquiridos en sus estudios para mitigar la pérdida patrimonial y visibilizar el papel de las mujeres como promotoras del desarrollo comunitario fueron los motivos de María de los Ángeles Anel Vázquez Nieto, estudiante del doctorado en Procesos Territoriales de la BUAP, para incursionar en la ciencia y desempeñarse como activista en la defensa de los recursos naturales.

“Nada es imposible, ni existe una edad específica para cumplir una meta; siempre podemos seguir estudiando y apoyando. Siempre habrá algo que nos motive. Debemos sentirnos muy orgullosas de nuestro origen y, más allá de esconder de dónde venimos, visibilizarnos ante los demás como las mujeres fuertes que somos”, expuso la joven originaria de Bienvenido Hermenegildo Galeana y quien ahora reside en San Felipe Tepatlán, ambas comunidades totonacas en la Sierra Norte del estado de Puebla.

Para mostrar cómo, a pesar de las dificultades, las comunidades se organizan, resisten y crean mejores condiciones de vida a partir de las acciones lideradas por mujeres indígenas, Anel Vázquez Nieto lleva a cabo un proyecto de gestión de la economía social y solidaria mediante la participación comunitaria.

“Creo firmemente que la ciencia que nace desde lo social y lo comunitario es valiosa y necesaria. En los pueblos indígenas también producimos conocimiento profundo”, refirió la estudiante de la Facultad de Arquitectura.

En una primera etapa, durante su Maestría en Ordenamiento del Territorio, desarrolló un modelo de gestión para la preservación de la cultura en la comunidad de San Felipe Tepatlán. Propuso la inclusión de las mujeres en comités de construcción, de desarrollo y religiosos para empoderar su voz, así como dar a conocer su trabajo en la elaboración de vestimenta tradicional y la realización de talleres alusivos al tema.

“Todas las estrategias están enfocadas a respetar los valores ancestrales y, sobre todo, visibilizar el papel de las mujeres. Han dado sus testimonios en totonaco y en español sobre cómo ellas visibilizan estas acciones, las cuales unen a su familia y generan cohesión social”, expuso.

El año pasado, Anel Vázquez Nieto participó en la Quinta Conferencia ACM sobre Equidad y Acceso en Algoritmos, Mecanismos y Optimización (EAAMO 2025). Este congreso abre caminos para que las mujeres indígenas que hacen ciencia puedan compartir sus investigaciones y visibilizar sus realidades.

También formó parte del Verano de Ciencias para Mujeres Indígenas y presentó su proyecto en el King’s College London y en Linacre College, ambos en Oxford, Reino Unido. Además, en cuestión de preservación del patrimonio, también colabora con sus pares en un proyecto con sede en el Barrio de Analco.

A punto de finalizar su doctorado, Anel Vázquez pretende fortalecer este proyecto de manera extraacadémica y especializarse en metodología cualitativa para los pueblos indígenas, con la finalidad de involucrarse más en los planes de desarrollo de su municipio.

