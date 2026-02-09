México manda 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

El Gobierno de México envió más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba como parte de su política de cooperación internacional y asistencia solidaria a países de América Latina.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el apoyo fue trasladado por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El cargamento es transportado por los buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox, que zarparon este domingo desde el puerto de Veracruz con destino a la isla caribeña.

Los insumos fueron concentrados previamente en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, donde se realizó el embarque.

De acuerdo con el reporte oficial, el buque Papaloapan lleva alrededor de 536 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal. Por su parte, el Isla Holbox transporta más de 277 toneladas de leche en polvo.

Las autoridades precisaron que el Papaloapan partió a las 08:00 horas y el Isla Holbox al mediodía. Se estima que ambas embarcaciones arriben a Cuba en un plazo aproximado de cuatro días.

El gobierno federal también informó que aún se encuentran pendientes de envío más de mil 500 toneladas adicionales de productos, principalmente leche en polvo y frijol, que serán remitidas en próximas fechas.

