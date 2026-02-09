Seahawks derrotan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks conquistaron el Super Bowl LX y obtuvieron su segundo Trofeo Lombardi al derrotar con autoridad 29-13 a los New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El partido estuvo marcado por un dominio claro de los Seahawks de principio a fin. La defensiva de Seattle presionó constantemente al quarterback Drake Maye, quien terminó cometiendo varios errores.

Las entregas de balón fueron capitalizadas por la ofensiva de Seattle, que supo convertirlas en puntos para construir una ventaja sólida en un encuentro, donde esta vez no hubo un final cardíaco.

El corredor Kenneth Walker fue elegido Jugador Más Valioso del Super Bowl LX. Terminó con 135 yardas por tierra y 26 por aire, convirtiéndose en la pieza clave que guio el triunfo definitivo.

Te puede interesar: Matheus Reis, el futbolista mexicano más caro del mundo

Esta victoria representó una revancha para la franquicia de Seattle, que hace 11 años perdió el Super Bowl XLIX ante los Patriots tras una jugada defensiva de New England en los últimos segundos.

Además, el campeonato dejó un récord histórico: es la primera vez que un equipo se corona sin cometer una sola pérdida de balón durante toda la postemporada, lo cual reflejó disciplina y eficacia.

El encuentro tuvo un momento inusual cuando un aficionado se metió al terreno de juego, lo que obligó a detener el partido por unos instantes mientras el personal de seguridad retiraba al intruso.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026

Te recomendamos: