Matheus Reis, el futbolista mexicano más caro del mundo

El delantero Matheus Reis, de 18 años y jugador del Fluminense FC de Brasil, se convirtió en 2026 en el futbolista mexicano con mayor valor de mercado en el mundo, al contar con una cláusula de rescisión fijada en 80 millones de euros.

Con esta cifra, el joven atacante superó ampliamente al resto de los jugadores nacionales y se colocó como el mexicano más caro de la actualidad, de acuerdo con el contrato establecido por el club brasileño tras su reciente renovación.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, detrás aparecen Santiago Giménez, del AC Milan, con un valor estimado de 20 millones de euros, y Edson Álvarez, del Fenerbahce, con una cotización de 22 millones de euros.

Matheus Reis renovó hace unos días su contrato con el Fluminense FC hasta diciembre de 2030, lo que elevó de manera significativa su cláusula de salida y lo consolidó como una de las mayores promesas del futbol internacional.

El jugador nació en la Ciudad de México cuando su padre, el exfutbolista brasileño Elías Luiz do Reis, militaba en Pumas Morelos. Gracias a ello, cuenta con doble nacionalidad y puede jugar tanto por México como por Brasil.

Aunque actualmente se recupera de una lesión de ligamento sufrida a finales de 2024, es considerado una de las grandes apuestas a futuro del fútbol mexicano y un elemento con proyección para Europa en los próximos años.

