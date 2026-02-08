Tres muertos por explosión en taller pirotécnico de Oaxaca

Una explosión registrada en una cohetería de la comunidad de San Mateo Sosola, municipio de San Jerónimo Sosola, Oaxaca, dejó un saldo de tres personas fallecidas y una más lesionada, confirmaron autoridades estatales.

El estallido ocurrió en un inmueble ubicado en el Rancho El Progreso, donde se elaboraba y almacenaba material pirotécnico. Los vecinos alertaron a emergencia tras escuchar un fuerte estruendo y observar columnas de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, entre las víctimas se encuentra el responsable del taller de pirotecnia. Mientras que otra persona resultó herida durante el siniestro, quien fue trasladada de urgencia a un hospital.

Los elementos de emergencia y una pipa de agua lograron sofocar el incendio que consumió por completo el establecimiento. La zona fue acordonada para facilitar las labores de rescate y las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca movilizó a peritos y agentes de investigación para realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar indicios que permitan determinar con precisión las causas de la explosión.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz informó a través de su cuenta de X que se activó la red hospitalaria y se instruyó brindar apoyo a las personas afectadas. Además, confirmó que el caso ya es investigado.

