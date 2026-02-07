Clasifican datos técnicos del Tren Interoceánico tras descarrilamiento

El Tren Interoceánico reservó por cinco años la información técnica de los vagones de la Línea Z Salina Cruz–Coatzacoalcos. También clasificó los reportes de comunicación con el centro de mando tras el descarrilamiento del 28 de diciembre.

De acuerdo con información de El Universal, el Comité de Transparencia del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec determinó clasificar estos documentos, bajo el argumento de que su difusión podría afectar su funcionamiento y facilitar actos ilícitos.

La empresa justificó que hacer públicos detalles como modelos exactos de los vagones, manuales técnicos, fichas de especificaciones e identificadores incrementaría el riesgo de sabotaje, robo de piezas o posibles ataques contra la infraestructura.

El pasado 28 de diciembre de 2025 a las 9:30 horas, un tren de la Línea Z se descarriló al cruzar por el estado de Oaxaca, accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos.

Tras el hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el siniestro se debió a un exceso de velocidad y anunció órdenes de aprehensión contra tres trabajadores que no contaban con licencia vigente.

Además, un dictamen pericial en materia de seguridad industrial concluyó que la locomotora FIT-3027 no cumplía con las medidas de seguridad establecidas en el reglamento del servicio ferroviario correspondiente.

En la solicitud de información 34001310000226, el organismo ferroviario reconoció que existe un interés público legítimo; sin embargo, insistió en que entregar datos a nivel técnico elevaría los riesgos para la seguridad del proyecto.

La reserva se sustenta en el decreto publicado el 18 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec fue declarado infraestructura estratégica y de seguridad nacional.

