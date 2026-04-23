Asesinan a hombre en campo de béisbol de Palmar de Bravo

Un hombre fue localizado sin vida y con múltiples impactos de arma de fuego en un campo de béisbol de la comunidad de Santa Cruz Monterrosas, en el municipio de Palmar de Bravo; el caso ya está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El crimen ocurrió la noche del miércoles, cuando ciudadanos llamaron a emergencias y reportaron el hallazgo de un cadáver en medio de un campo de juego.

Hasta el lugar de los hechos acudieron las autoridades, que confirmaron que la víctima se trataba de José Alfredo S., de 34 años de edad, quien fue hallado cubierto con cobijas y con heridas en distintas partes del cuerpo.

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En el lugar, autoridades aseguraron indicios balísticos, pero durante un recorrido no se encontraron cámaras de seguridad cercanas o testigos para aportar mayor información en torno al caso.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo personal realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó al anfiteatro de Tecamachalco para la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce más sobre el móvil del crimen, aunque una carpeta de investigación ha sido abierta para esclarecer la identidad de él o los responsables.

Editor: César A. García

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