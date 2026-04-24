Estudiante BUAP gana bronce en Infomatrix Puebla 2026

El alumno de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, Adrián Sedeño Villegas, obtuvo medalla de bronce en el concurso Infomatrix Puebla 2026, en la categoría de Divulgación científica, con el proyecto “Importancia ecológica de isópodos terrestres en México”.

Además, recibió mención honorífica en la categoría Multimedia por el trabajo “Macrodactylus: entre la plaga y la grandeza”, con el que también destacó en esta edición del certamen.

El estudiante ha participado durante siete años en esta competencia organizada por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Solacyt), acumulando un historial de premios que incluye dos medallas de platino, dos de oro, cuatro de plata, tres de bronce y una mención honorífica.

Sedeño Villegas subrayó la importancia de acercar la ciencia a la sociedad al señalar que “la ciencia debería ser para todos. Todos podemos ser parte de este tipo de proyectos”.

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