Presentan Sorteo UDLAP con más de 70 mdp en premios

La Universidad de las Américas Puebla presentó la Cuadragésima edición del Sorteo UDLAP que este año tiene una bolsa con un valor superior a los 70 millones de pesos distribuidos en 500 premios que serán sorteados el próximo 21 de noviembre de 2026 en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP.

En la presentación de este magno evento, la Mtra. Josefina Ramírez Hernández, directora de Sorteo UDLAP, habló sobre la relevancia histórica y social de esta iniciativa que este año celebra 40 ediciones impulsando la educación: “Sorteo UDLAP se creó en 1987 y desde entonces ha sido una pieza fundamental para la Universidad de las Américas Puebla. Su objetivo principal es generar fondos para el programa de apoyo educativo, brindando a nuestros estudiantes la oportunidad de acceder a una educación superior de excelencia, tanto deportiva como académica y cultural”.

Asimismo, destacó el impacto tangible de este programa en la comunidad estudiantil, pues a lo largo de su historia, el Sorteo UDLAP ha logrado resultados muy significativos, “actualmente el 84% de nuestra comunidad estudiantil cuenta con este beneficio, resultando el porcentaje más alto en su historia”, afirmó.

Hoy se llevó a cabo la presentación a medios de la 40.ª edición del Sorteo UDLAP 2026, con más de 70 millones de pesos en premios y más de 500 oportunidades para ganar, el cual se realizará el próximo 21 de noviembre de 2026.

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Premios principales

La bolsa de premios del sorteo se incrementa cada año con los permisos y autorizaciones correspondientes por parte de la Secretaría de Gobernación Federal. Bajo el slogan “Apoyar te hace ganador”, la Cuadragésima edición del Sorteo UDLAP premiará al ganador del primer lugar con una residencia amueblaba y decorada, con 500 m2 de terreno y 630 m2 de construcción, ubicada en Lomas de Angelópolis, Puebla; un Audi Q2; Audi A1; y un cheque nominativo por $200,000.00, todo esto con un valor total de $20,870,519.36.

El segundo premio consiste en una residencia amueblada y decorada, con 250 m2 de terreno y 330 m2 de construcción, ubicada también en Lomas de Angelópolis, Puebla, así como un vehículo Audi A1 y un cheque nominativo por $150,000.00, todo esto con un valor total de $12,845,977.08. Mientras queel tercer premio es un cheque nominativo por $4,000,000.00 y el cuarto premio de $3,000,000.00, a partir del quinto premio, se entregarán automóviles de lujo, vehículos Volkswagen y cheques nominativos.

Cabe comentar que el Sorteo UDLAP recompensa el compromiso de sus colaboradores realizando el 13 de noviembre de 2026 su Décimo cuarto Sorteo de Colaboradores de acuerdo con las siguientes modalidades: Estudiantes y egresados, Colaboradores voluntarios, y Empleados.

Cabe comentar que la Cuadragésima edición del Sorteo UDLAP tiene una emisión de 312,000 boletos físicos y 8,000 electrónicos con un costo unitario de $720.00 pesos. Este sorteo se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre 2026, a las 12:00 horas en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la Universidad de las Américas Puebla. La invitación es abierta al público para asistir o seguir la transmisión en vivo por el Facebook live de Sorteo UDLAP.

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