BUAP capacita a 83 servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura

La rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió la ceremonia de entrega de constancias a 83 trabajadores de la Secretaría de Infraestructura del gobierno estatal que participaron en cursos de capacitación impartidos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Durante el evento, la rectora señaló: “Este diplomado, así como los cursos y talleres de actualización que realizamos en nuestra institución, son un vínculo muy importante con nuestros egresados. Cuando nuestros egresados toman un diplomado o un taller recuerdan una etapa formativa en nuestra institución“.

El maestro Damián Hernández Méndez, secretario general de la BUAP, resaltó la transmisión de conocimientos que orientan acciones para el beneficio colectivo como objetivo de la universidad.

Karla Lucas Martínez, directora general Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura, señaló la importancia de la capacitación de los servidores públicos en temas como planeación estratégica legislativa, gestión gubernamental, transparencia, rendición de cuentas e infraestructura pública con visión de innovación, inclusión y sostenibilidad.

Al evento también asistieron Carola Santiago Azpiazu, directora de la Facultad de Arquitectura; Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; y Carlos Contreras Cruz, director de Educación Continua.

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