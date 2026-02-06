UDLAP recibirá la 78 Muestra Internacional de Cine

Del 9 al 17 de febrero, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) será sede de la 78 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que por cuarto año consecutivo llega a la Sala Jorge Fons con una selección de películas que, en muchos casos, solo pueden verse dentro de esta cartelera itinerante.

Para esta edición, la UDLAP cuenta con una selección especial de siete películas que destacan por su relevancia artística, diversidad temática y reconocimiento internacional, ofreciendo una valiosa oportunidad para acercar al público y a la comunidad universitaria al cine contemporáneo de distintas latitudes.

El ciclo inicia el 9 de febrero con la proyección de La desaparición de Josef Mengele, una película basada en la novela de Oliver Guez, que retrata la vida de la huida del llamado “Ángel de la muerte” tras la Segunda Guerra Mundial. El 10 de febrero se presentará Sueños (sexo-amor), ganadora del Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, una historia sobre el primer amor desde la mirada de una joven estudiante.

El 11 de febrero, el cine mexicano estará presente con el documental Obispo Rojo, de Francesco Taboada, que aborda la vida y pensamiento de Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca que desafió las estructuras tradicionales de la Iglesia y las dictaduras latinoamericanas en los años setenta. El 12 de febrero se proyectará O último azul, de Gabriel Mascaro, una distopía con una fuerte crítica política; mientras que el 13 de febrero llegará Romería, coproducción entre España y Alemania dirigida por Carla Simón, sobre el reencuentro de una joven huérfana con su familia paterna.

La muestra continúa el 16 de febrero con Underground, de Emir Kusturica, una alegoría histórica ambientada en la Segunda Guerra Mundial que explora la manipulación, la guerra y la memoria colectiva. Finalmente, el 17 de febrero se proyectará Dos extraños, dos estaciones, del director japonés Shô Miyake, una historia íntima de encuentro y conexión ambientada en el verano.

La Sala Jorge Fons, ubicada en el edificio de la Escuela de Ciencias Sociales (CS-115), cumple con los estándares técnicos de proyección y sonido solicitados por la Cineteca Nacional, consolidándose así como un espacio clave para la formación de estudiantes del Departamento de Ciencias de la Comunicación.

Gracias a la colaboración entre la Cineteca Nacional, el Departamento de Ciencias de la Comunicación y la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, todas las funciones se realizarán a las 19:00 horas, con entrada libre y cupo limitado a 68 personas. Consulta la cartelera completa y disfruta de esta selección de cine internacional en la UDLAP.

Recuerda, el registro previo se realiza a través del QR disponible en la cartelera o en el siguiente enlace: https://www.eventbrite.com.mx/e/78-muestra-internacional-de-cine-cineteca-nacional-tickets-1980352207763.

