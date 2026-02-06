Captan a rara medusa fantasma en aguas profundas de Argentina

Un equipo del Instituto Oceanográfico Schmidt captó a una rara medusa de aguas profundas capaz de alcanzar el tamaño de un camión escolar, durante una expedición científica en Argentina.

El hallazgo ocurrió a bordo del buque de investigación R/V Falkor, en un recorrido por la plataforma continental argentina que abarcó desde Buenos Aires hasta zonas cercanas a Tierra del Fuego.

De acuerdo con los especialistas, el ejemplar corresponde a una medusa fantasma, especie poco común que habita en grandes profundidades y que puede crecer hasta dimensiones extraordinarias.

El avistamiento se produjo mientras los científicos realizaban labores de registro de biodiversidad marina. Según el portal Fox Weather, la medusa fue localizada a poco más de 85 metros de profundidad.

Los investigadores señalaron que, hasta el momento, existen pocos datos sobre este tipo de ejemplares, debido a la dificultad para observarlos en su hábitat natural.

Además del inusual hallazgo, la expedición permitió documentar diversos ecosistemas y especies marinas poco exploradas del océano Atlántico suroccidental.

Como parte del trabajo científico, el equipo identificó el arrecife de coral de Bathelia candida más grande conocido en el mundo, así como varios complejos arrecifales.

En total, reportaron el descubrimiento de 28 supuestas nuevas especies marinas, lo que amplía el conocimiento sobre la vida en las profundidades de la región.

