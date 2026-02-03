Turista muere atacado por elefante salvaje en Tailandia

Un turista tailandés de 65 años falleció este lunes tras ser atacado por un elefante salvaje en el Parque Nacional de Khao Yai, uno de los más visitados de Tailandia, ubicado al noreste de Bangkok.

El incidente ocurrió mientras realizaba ejercicio cerca de su zona de campamento acompañado por su esposa, quien logró escapar.

Según el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, el elefante persiguió a la pareja. Al no poder huir a tiempo, el hombre fue pisoteado por el animal, sufriendo heridas abiertas graves en una pierna y un brazo que le causaron la muerte en el acto.

Desde 2012 los elefantes salvajes han causado la muerte de más de 220 personas en Tailandia, según el departamento ya mencionado.

El jefe del parque, Chaiya Huayhongthong, identificó al elefante como Oyewan y señaló que este animal sería responsable de al menos otras dos muertes anteriores. Las autoridades se reunirán este viernes para decidir el destino del paquidermo, evaluando opciones como su traslado o modificación de comportamiento.

Autoridades explicaron que durante los meses de noviembre a abril, una temporada seca, los elefantes salvajes suelen acercarse a comunidades y rutas turísticas en busca de alimento.

