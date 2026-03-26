CONANP estrena documental sobre los flamencos en Yucatán

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) anunció el estreno del documental “Flamingos, la vida después del meteorito”, que llegará a los cines este 26 de marzo, bajo la distribución de Pimienta Films.

La producción es dirigida por el cineasta Lorenzo Hagerman, narrada por Julieta Venegas y musicalizada por Bryce Dessner, en una coproducción de La Vaca Independiente, Cornell Lab of Ornithology y Cactus Film & Video.

El documental fue filmado en las Reservas de la Biosfera Ría Celestún y Ría Lagartos, así como en la Reserva Estatal El Palmar, donde retrata la vida y supervivencia del flamenco del Caribe en su entorno natural.

Durante más de dos años de grabación, la obra muestra el ciclo de vida del Phoenicopterus ruber, desde los rituales de cortejo y la construcción de nidos hasta el nacimiento y crecimiento de las crías en colonias.

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La historia se sitúa en una región marcada por el impacto del meteorito que formó el cráter de Chicxulub, y muestra cómo la vida persiste en estos humedales mediante interacciones entre agua, microorganismos y fauna.

De acuerdo con la CONANP, el flamenco del Caribe puede vivir más de 30 años y alcanza la madurez entre los tres y cuatro años, dependiendo de las condiciones ambientales en la Península de Yucatán.

La presencia de la especie depende de la disponibilidad de alimento en charcas salineras y esteros, donde consume artemia salina, crustáceos y otros organismos, factores que varían según las condiciones climáticas.

Más que una historia sobre aves, el filme busca visibilizar la importancia de los humedales de Yucatán y destinará sus ingresos a proyectos de conservación a través de organizaciones dedicadas a la protección ambiental.

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