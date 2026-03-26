Senado autoriza ingreso temporal de 35 militares de EU a México

El Senado de la República aprobó en lo general la autorización para el ingreso temporal de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a territorio mexicano.

La votación se resolvió con 110 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, con lo que se dio luz verde a este esquema de cooperación entre ambos países.

La medida forma parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Futbol de 2026, evento que se organizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

La solicitud fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó la necesidad de fortalecer la coordinación operativa ante la magnitud del torneo internacional.

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De acuerdo con el Ejecutivo federal, el ingreso del personal militar extranjero se limita a tareas de adiestramiento y cooperación institucional, bajo supervisión de autoridades mexicanas.

La autorización contempla que los 35 elementos estadounidenses colaboren con la Armada de México en un ejercicio especializado de preparación para eventos de alto impacto.

Según la documentación presentada al Senado, la estancia del personal estadounidense tendrá una duración aproximada de 36 días, del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.

✅ Con 110 votos a favor, uno en contra y cinco en abstención, se autoriza permitir el ingreso a territorio nacional de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para que participen en el evento SOF 32 denominado “Adiestramiento en Preparación para la… — Senado de México (@senadomexicano) March 25, 2026

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