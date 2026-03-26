Detención de personas provoca bloqueo en el Centro de Puebla

La tarde de este miércoles, diversas calles del Centro Histórico de Puebla fueron cerradas, tras la denuncia de integrantes de la organización Fuerza 2000 sobre la ejecución de un operativo que derivó en la detención de ocho personas al interior de una funeraria.

El hecho sorprendió a familiares y asistentes, quienes acusaron que los agentes ingresaron con armas largas y generaron temor entre los presentes. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con familiares de los detenidos, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas en Funerales Rodríguez, donde se velaba el cuerpo de un joven que estaba por ser cremado.

En ese momento, agentes de seguridad detuvieron a un hombre identificado como Miguel, junto con otras siete personas. Señalaron que en ningún momento se les mostró una orden de aprehensión y que fueron subidos por la fuerza a una patrulla.

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Los inconformes denunciaron además que los uniformados les retiraron dos teléfonos celulares y los amedrentaron con armas, por lo que exigieron a las autoridades esclarecer lo ocurrido y actuar con respeto ante el duelo que atravesaban.

En respuesta, integrantes de Fuerza 2000 bloquearon el cruce de la 16 Poniente y 5 Norte para exigir información sobre las detenciones, que calificaron como arbitrarias. La protesta provocó afectaciones viales en la zona.

Por su parte, la SSP informó, mediante un comunicado, que la Policía Estatal Preventiva no realizó detenciones en el Centro Histórico. Precisó que su participación se limitó al resguardo perimetral durante una intervención encabezada por la FGE.

#LoÚltimo 🚨 Un grupo de comerciantes de la agrupación Fuerza 2000 bloquean calles del Centro Histórico.



Los manifestantes exigen a autoridades información sobre tres hombres quienes fueron detenidos mientras estaban en un velorio.



Con información de @Mau_Jimenz pic.twitter.com/gsUWb08v92 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 25, 2026

Editor: César A. García

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