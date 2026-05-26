Hasta 10 años de prisión por hacer que menores fumen en Puebla

Para frenar el incremento en el consumo de nicotina y sustancias psicotrópicas entre menores de edad en Puebla, en el Congreso del Estado se impulsa una iniciativa para sancionar hasta con 10 años de prisión a quienes fomenten el uso de cigarros o vapeadores en niños y adolescentes.

El diputado local de Morena, Jaime Aurioles Barroeta, presentó la propuesta para endurecer los castigos por el delito de corrupción de menores.

En conferencia de prensa, el legislador alertó sobre la gravedad del problema de salud pública que enfrenta la entidad.

Detalló que en Puebla se tienen detectados a 28 mil adolescentes fumadores, lo que posiciona al estado como el segundo lugar a nivel nacional con mayor incidencia de tabaquismo juvenil.

En ese sentido, la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado busca que la tipificación por corrupción de menores no solo sancione las conductas delictivas tradicionales, sino que castigue a los adultos que introduzcan a los menores al consumo de productos dañinos.

El proyecto de ley plantea establecer una pena de 5 a 10 años de prisión, además de una sanción económica que va de las 500 a las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien induzca, fomente, facilite o proteja el consumo de:

•⁠ ⁠Cigarros convencionales.

•⁠ ⁠Cigarros electrónicos y vapeadores.

•⁠ ⁠Precursores químicos.

•⁠ ⁠Drogas sintéticas.

Aurioles Barroeta argumentó que los dispositivos electrónicos de vapeo se han convertido en una trampa para los estudiantes debido a la facilidad con la que pueden adquirirlos en el mercado informal o plataformas digitales.

”Queremos inhibir de manera importante este delito. Se aumenta de 5 a 10 años de prisión para quienes seduzcan a los niños y adolescentes a fumar o a consumir cualquier otra sustancia nociva”, declaró el diputado.

Editor: Renato León

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