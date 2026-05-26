Pável Gaspar resalta obra carretera en la Mixteca poblana

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, destacó las acciones de infraestructura carretera en la Mixteca poblana, pues la autopista libre Morelos–Marquelia, de cuatro carriles, cruzará por los municipios de Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo, Acatlán de Osorio, Tecomatlán y Tulcingo de Valle, lo que detonará el desarrollo económico y social de la región.

“La construcción de la carretera de cuatro carriles que atravesará la Mixteca representa un proyecto histórico, disponer de vías de comunicación modernas y seguras no es solo un avance técnico, es la llave para la transformación, con el traslado eficiente de mercancías y bienes, y la movilidad segura de las personas, resguardando su integridad y aumentando las oportunidades de ampliar el comercio”, indicó.

Pável Gaspar resaltó que esta obra es resultado del trabajo conjunto y la visión compartida del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien inaugurará esta obra, mediante la cual se prevé fortalecer la economía y la conectividad de los estados de Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca, al facilitar el traslado de mercancías, servicios y personas.

En rueda de prensa, el presidente del Congreso también anunció que el 2 y 3 de junio estará en el Congreso del Estado el embajador de China, quien participará en eventos en el Poder Legislativo y visitará algunos pueblos mágicos.

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