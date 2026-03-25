Crece preocupación por posible escalada nuclear en Medio Oriente: OMS

A casi un mes del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto lejos de aproximarse a una resolución, continúa intensificándose; ante este panorama, la OMS advierte que la posibilidad de un enfrentamiento nuclear es latente, lo que se suma a los devastadores efectos que la guerra ya ha provocado y potenciado en la región.

Hanan Balkhy, directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que una guerra nuclear representa el “peor escenario posible” y constituye su mayor preocupación actual.

Aseguró que el organismo se prepara en el sentido más amplio; sin embargo, subrayó que ni la mayor planificación podría evitar daños catastróficos a nivel mundial. La organización prevé riesgos que van desde un ataque a instalaciones nucleares hasta el uso de armamento atómico, aunque mantienen la esperanza de que esto no suceda.

El impacto de la guerra se extiende a múltiples ámbitos: los ataques aéreos han causado ya mil 200 muertes y miles de heridos en al menos 20 provincias. Se reportan daños severos en estaciones de bombeo de agua, lo que ha generado escasez. Además, las mujeres desplazadas enfrentan condiciones inhumanas en refugios improvisados, donde se registran casos de violencia sexual, ausencia de cuidados obstétricos e infecciones derivadas de las condiciones sanitarias.

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En Oriente Medio, la guerra se extiende y hace planear el espectro de un accidente nuclear https://t.co/OH8YT14sS9 — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 19, 2026

El sistema de salud atraviesa una situación crítica; la OMS ha registrado decenas de ataques a infraestructuras sanitarias en Irán y el Líbano. De acuerdo con el derecho internacional, el personal médico debe ser protegido en toda circunstancia; no obstante, en Irán se han dañado al menos 241 establecimientos de salud y varios hospitales han sido evacuados.

El Estrecho de Ormuz, por donde transita casi la cuarta parte del petróleo mundial, se ha convertido en el epicentro de la crisis energética.

La combinación de los ataques del ejército iraní contra buques comerciales y las ofensivas de Israel y Estados Unidos hacia instalaciones de gas en Irán han provocado aumentos violentos en el precio del combustible. Por ejemplo, el barril de crudo superó los 118 dólares, registrando un aumento del 10%, aunque desde entonces ha experimentado una caída del 17.3%.

Esta crisis tiene repercusiones globales: en países de Asia como Pakistán y Bangladesh, el alza de los combustibles ha disparado el costo del transporte, la electricidad y los alimentos. En el sector logístico, diversas empresas han suspendido operaciones hacia Oriente Medio, lo que se ha traducido en contenedores bloqueados y una severa congestión en los puertos internacionales.

Editor: José Francisco Escobar

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