IBERO Puebla alberga foro sobre conectividad en zonas rurales

La IBERO Puebla albergó el Tercer Foro Telecomunicaciones en Zonas Rurales y Pueblos Indígenas: “Tendencias, Oportunidades y Perspectivas para América Latina”. Este espacio de diálogo regional reunió a comunicadoras y comunicadores comunitarios de 14 países de América Latina, quienes se encuentran cursando el Campamento de Formación Presencial Bootcamp 2026, como parte del Programa de Formación de Gestores de Redes TIC en Comunidades Rurales, Remotas e Indígenas de América Latina 2025-2026.

Además, reunió a exponentes nacionales e internacionales, como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) de México, así como a especialistas de organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), UNICEF y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).

A través de sesiones plenarias y mesas de trabajo, el encuentro tuvo como objetivo compartir experiencias, aprendizajes y retos desde diversos contextos territoriales, así como analizar políticas públicas, marcos regulatorios y enfoques institucionales que inciden en el desarrollo de la conectividad y la comunicación comunitaria en la región.

La jornada fue inaugurada por Alejandro E. Guevara Sanginés, rector de la IBERO Puebla, quien expresó que, como institución, “estamos muy felices de abrir las puertas hoy a todas y todos ustedes, en la misión de construir un mundo mejor para todas y todos”. En este contexto tan diverso, se empezó a gestar una red comunitaria para la mejora y reflexión de la conectividad en cada rincón del mundo.

“Tenemos la convicción de que la construcción de un mundo mejor pasa por el fortalecimiento de redes de comunicación y la conectividad comunitaria como impulsores de autonomía, de agencia y de participación social”. Alejandro E. Guevara

“Reconocemos como indispensable la labor de la comunicación comunitaria como un instrumento que abona a la organización de las colectividades, a la satisfacción de necesidades puntuales, a la construcción de autonomías, al fortalecimiento de la capacidad para articular las demandas que son legítimas, y que han sido negadas históricamente a nuestras comunidades, a nuestras zonas rurales y a nuestros ciudadanos en zonas marginales”, afirmó el titular de la Rectoría.

La jornada contó con grandes referentes de las telecomunicaciones en México y Latinoamérica, como Mercedes Olivares Tresgallo, comisionada de la CRT, Elizabeth Sosa, directora general de PROMTEL en México, y Carlos Baca Pellman, miembro de Rizhomatica; así como representantes de organismos internacionales como Bruno Ramos, director de la Oficina Regional de la UIT y Roxana Widmer-Illescu de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT; y Óscar León, secretario ejecutivo de la CITEL, de manera virtual.

La posibilidad de crear nuevas realidades se desarrolló en tres momentos diferentes. Primero, una sesión en la que se abordaron los temas de regulación y políticas públicas para la conectividad comunitaria, la cual contó con la participación de Mercedes Olivares Tresgallo; Sylvia Valdivieso, de CITEL; Christian O’Flaherty, de Internet Society; y Adriana Labardini, de Rhizomatica y APC.

En el panel también participaron representantes de órganos reguladores de telecomunicaciones como Bernardita Guillén Iriarte, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay (CONATEL), y Ángela Lora, del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

La segunda sesión versó sobre ecosistemas colaborativos para la conectividad comunitaria en América Latina, con la participación de Janina Cuevas y Naroa Zurutuza, de UNICEF; Caroline Brandão, de la UIT; y Elizabeth Sosa, de PROMTEL.

En esta mesa también se contó con representación de organizaciones que trabajan en el desarrollo de proyectos de comunicación comunitaria como Nicacia Lino, de Radio Tosepan Limakxtum de Puebla; Lilian Chamorro, de Colnodo (Colombia); Ana Müller, de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy; y Silvina Sampastu, de la Fundación Gran Chaco (Argentina).

Por la tarde, las y los participantes compartieron en mesas de trabajo paralelas sobre temas como políticas públicas, género, comunicación comunitaria, accesibilidad digital y cuidados colectivos, con el propósito de generar recomendaciones prácticas y fortalecer el intercambio de saberes entre los distintos actores. Esta nutritiva jornada concluyó con una plenaria de cierre en la que se socializaron los principales hallazgos y propuestas construidas colectivamente.

El foro fue organizado en colaboración con la Maestría en Comunicación y Cambio Social y la Licenciatura en Comunicaciónde la IBERO Puebla, la UIT, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Rhizomatica y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. (REDES A.C.). Contó además con representación de organismos reguladores de telecomunicaciones de países como Paraguay y República Dominicana, así como de organizaciones que trabajan en procesos de comunicación comunitaria en Argentina y Colombia.

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