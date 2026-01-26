UDLAP celebra la primera edición del LectoFest

Con la participación de jóvenes de distintas partes del país, se llevó a cabo la primera edición del LectoFest, un encuentro organizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que, con actividades híbridas y presenciales, rompió con la idea tradicional de la lectura para transformarla en una experiencia creativa, sensorial y llena de nuevas formas de interpretar el mundo.

Bajo el concepto “Todo lo que puedes leer”, el campus de la UDLAP se convirtió en un espacio para descubrir distintas maneras de contar historias a través de imágenes, sonidos, texturas, relieves y palabras. Durante el arranque de las actividades de uno de los talleres que tenía la presencia de un grupo de jóvenes provenientes de Mérida, Yucatán, el Mtro. Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación y Egresados de la Universidad de las Américas Puebla, dio la bienvenida a este evento, destacando que LectoFest, celebrado por primera vez, tuvo como objetivo promover y mostrar cómo “la lectura cobra vida y afecta diferentes áreas”.

Los asistentes a LectoFest fueron parte de talleres presenciales como el impartido por el Dr. Antonio Rico Sulayes, profesor de tiempo completo de Lenguas de la UDLAP, quien dio una sesión en la que explicó cómo funcionan las tecnologías de comunicación alternativa y aumentativa, utilizando como ejemplo el caso de Stephen Hawking. A través de una dinámica basada en el tradicional juego del ahorcado, el académico mostró cómo los algoritmos, la predicción de palabras y los principios lingüísticos permiten facilitar la comunicación incluso en contextos de movilidad limitada.

De manera simultánea, la Dra. Miriam Yvonn Márquez Barragán y el Mtro. Israel Canseco Mentado, profesores de Letras y Humanidades de la UDLAP, dieron una sesión abierta de lectura de cuentos literarios contemporáneos que fueron comentados por los ponentes y los asistentes. En los foros híbridos, la Mtra. Honey Moreira reunió a varios asistentes virtuales en un espacio para disfrutar del canto coral y los fundamentos de la lectura musical, mientras que la Dra. Clemencia Corte, a partir de la lectura de una narración corta, ayudó a que los asistentes generaran un texto propio.

Para finalizar la jornada del LectoFest, los académicos de la UDLAP impartieron otras actividades como, por ejemplo, la Mtra. Guadalupe Toledo impartió un taller de lectura a través del sistema braille, acercando a los asistentes a nuevas formas de leer y percibir el texto. También la Mtra. Olivia Cecile Pelletier y la Mtra. Valentina Masiero realizó el taller Misión lingüística: descifra, conecta… ¡Y escapa!, una actividad tipo escape room en la que los participantes resolvieron diversos retos basados en fenómenos lingüísticos.

Cabe destacar que las catorce actividades realizadas en la primera edición del LectoFest fueron dirigidas por la planta docente de excelencia que caracteriza a la UDLAP, con el objetivo de que los asistentes despertaran su curiosidad, conocieran nuevas narrativas y conectaran con ideas, emociones y personas, demostrando que leer también es escuchar, observar, sentir e imaginar. Si deseas ser parte de estas actividades o conocer más sobre la mejor universidad privada de México, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica.

