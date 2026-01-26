Aprehenden a Rey “N” por narcomenudeo en Tehuacán

La Fiscalía General del Estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Rey N., alias “El Flaco”, de 23 años de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión simple del psicotrópico denominado metanfetamina, ocurrido en el municipio de Tehuacán, Puebla.

Los antecedentes del presente mandamiento ocurrieron en el mes de febrero de 2025, sobre la carretera San Sebastián Zinacantepec a la altura de la planta de luz de Ajalpan, cuando el hoy imputado, al notar la presencia de la Policía Municipal de Ajalpan que circulaba por la zona, tomó una actitud evasiva; por tal motivo, dicha autoridad se acercó para entrevistarlo y, al realizarle una inspección corporal, encontró entre sus pertenencias varias bolsitas que contenían polvo granulado con características similares al cristal.

Posteriormente, le fueron informados sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien ejercitó acción penal en su contra.

Con base en los datos de prueba recabados, en audiencia inicial se vinculó a proceso y se le impuso medida cautelar de firma periódica al hoy imputado; no obstante, al haber incumplido con dicha medida, el juez lo requirió mediante orden de aprehensión.

