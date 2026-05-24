Detienen a dos presuntos asaltantes de la autopista Siglo XXI 

Un adolescente de 15 años y un hombre de 26 años identificado como Juan Manuel N. fueron capturados por elementos de la Policía Estatal y la Policía Municipal de Cohuecan, tras una movilización derivada de llamadas al 9-1-1.

Los hechos ocurrieron en la localidad de San Andrés Ahuatelco, donde los presuntos responsables eran buscados por su probable participación en asaltos cometidos en la autopista Siglo XXI.

Durante la detención, las fuerzas de seguridad decomisaron dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros y otra calibre 38 súper, ambas abastecidas con cartuchos útiles.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias para determinar su situación legal y su posible vínculo con otros hechos delictivos en la región.

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