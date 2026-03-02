Hallan a hombre sin vida dentro de su vehículo en Tlaola

El cuerpo sin vida de Artemio Eduardo “N.” fue localizado al interior de su vehículo con múltiples impactos de arma de fuego, en el municipio de Tlaola, Puebla.

Durante el transcurso del domingo, vecinos que circulaban sobre la carretera interserrana Texcapa–Tlapacoya observaron que, a la altura del mirador de Tlaltepango, se encontraba un vehículo aparentemente abandonado con una persona en su interior.

Los ciudadanos dieron aviso a los servicios de emergencia, al señalar que la víctima no presentaba signos vitales y que la unidad mostraba diversos impactos de bala.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio y confirmaron que el conductor, de 43 años de edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro correspondiente. En el sitio también se presentó la esposa de la víctima, quien realizó la identificación oficial.

En la periferia fueron localizados al menos cuatro casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público como parte de las diligencias correspondientes.



