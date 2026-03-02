Deuda, principal móvil del homicidio de matrimonio poblano: FGE

Una deuda entre particulares es el principal móvil sobre el homicidio del matrimonio conformado por Karina Ruiz y Alexandro Tello, informó la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, quien reveló que, además de los 5 detenidos, habría más implicados.

En rueda de prensa, la funcionaria aclaró que el caso se investiga bajo la figura de delincuencia organizada debido a la participación coordinada de varias personas en la comisión de un ilícito.

Detalló que hasta el momento han sido detenidas 5 personas relacionadas con los hechos.

Entre ellas mencionó a Cristian N., quien es señalado de encubrimiento y ya fue vinculado a proceso; así como Alejandro N. y Miriam N., a quienes se les imputa el delito de desaparición, feminicidio y homicidio calificado.

A ellos, dijo, se suman Alejandro N. y Hugo N., quienes fueron detenidos por la Fiscalía de Tlaxcala, por su presunta participación en la desaparición del matrimonio.

Idamis Pastor subrayó que las investigaciones continúan, incluso apuntó que al parecer existen más implicados en el caso, pero enfatizó que la Fiscalía debe actuar con responsabilidad para no vulnerar el debido proceso.

“Seguimos en investigaciones por parte de la Fiscalía. Como siempre les he dicho, tenemos que cuidar el debido proceso”, puntualizó.

Por ello, aseguró que conforme avancen las indagatorias se dará a conocer información oficial sobre el caso.

🗣️ Sobre el asesinato del matrimonio Tello Ruiz, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor detalló que Alexandro Tello, fue citado por Alejandro N. en Tlaxcala, punto al que acudió junto con su esposa Karina Ruiz.



