Padre e hijo mueren electrocutados en Francisco Z. Mena

Un padre de familia y su hijo menor de edad perdieron la vida tras recibir una descarga de varios miles de voltios durante el fin de semana en la comunidad de Las Balsas, en el municipio de Francisco Z. Mena. El hecho generó la movilización de elementos de Protección Civil municipal y paramédicos; sin embargo, nada pudieron hacer para salvarlos.

De acuerdo con los primeros reportes, Evaristo “N”, de 44 años, y su hijo Bryan “N”, de 11, viajaban a bordo de una camioneta Ford 350 sobre la carretera estatal en el tramo Moctezuma–Las Balsas. Presuntamente, no se percataron de la presencia de un cable de alta tensión que colgaba sobre la vía.

El hombre descendió de la unidad con la intención de retirar el cable y poder continuar su camino; no obstante, al tocarlo recibió una descarga eléctrica de varios miles de voltios, que también alcanzó al menor.

Personas que transitaban por el lugar dieron aviso a la Policía Municipal de Francisco Z. Mena, cuyos elementos, junto con personal de Protección Civil, acudieron al sitio. A su llegada, paramédicos confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada por la policía municipal, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al anfiteatro distrital de Xicotepec.

Editor: César A. García

